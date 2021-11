Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : sélectionné dans le cadre du Grand Paris Express information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 13:01









(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui avoir été sélectionné, aux côtés de la division Easier du groupe IER, pour fournir les systèmes billettiques des nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris Express. Ce contrat prévoit les études et les fournitures des nouveaux équipements de ventes et de validation mais également leur intégration à l'écosystème billettique d'Île-de-France Mobilités. Thales assurera aussi la maintenance et l'évolution de ces solutions en support aux futurs opérateurs de transports de ces nouvelles lignes et de leur autorité Île-de-France Mobilités. Les systèmes billettiques des 4 lignes du Grand Paris Express seront équipés pour traiter les titres sans contact, marquant une nouvelle étape dans la disparition du ticket cartonné à bandes magnétiques.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.85%