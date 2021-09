Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : sécurise une bague de paiement sans contact information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - La société Thales annonce qu'elle fournira la sécurité intégrée et la technologie sans contact à une bague en céramique waterproof lancée par la startup japonaise Evering. Cette bague disposera de la technologie NFC offrant des possibilités de paiement sans contact aux consommateurs japonais. Thales proposera également des services de personnalisation garantissant des transactions fiables via cette bague connectée. 'La bague waterproof sans pile ne nécessite aucune recharge et allie parfaitement mode et technologie, en offrant le confort de transactions sans contact', précise Thalès. 'Cette collaboration nous permet de franchir une étape supplémentaire en nous engageant auprès d'une start-up innovante pour les accompagner dans cet écosystème de paiement en pleine évolution', ajoute Cyrille Dupont, directeur pays de Thales au Japon

