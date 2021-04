Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : second incrément du programme NCOP de l'OTAN Cercle Finance • 13/04/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné par l'OTAN pour livrer le second incrément du programme NCOP, visant à 'apporter aux forces de commandement une vision partagée de la situation opérationnelle interarmées permettant d'améliorer leur prise de décision'. A travers ce contrat, le groupe continue d'accompagner l'organisation dans l'amélioration de ses capacités de coordination, de planification et de conduite des missions en lui offrant une représentation unifiée et en temps réel de l'information des théâtres d'opération militaires. Thales opérera une mise à jour technologique de son système utilisé dans des centres de commandement de l'OTAN depuis 2015, ainsi que dans des centres de commandement nationaux comme la France, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.16%