Thalès : se redresse vers 89E, pourrait re-tester les 92E

(CercleFinance.com) - Thalès se redresse vers 89E et pourrait re-tester les 92E du 21/11 avant de s'attaquer aux 95E (ex-plancher du 23 ,janvier et comblerait au passage le 'gap' des 94,66E du 17/10

Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.66%