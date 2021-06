Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : se hisse vers 86,2E, à 1% des sommets. Cercle Finance • 29/06/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Thalès se hisse vers 86,2E à la faveur d'un relèvement de recommandation de Berenberg de 90 vers 110E (plus de 20%). Le titre se rapproche des 86,92E du 17 juin et du zénith des 87,25E du 06/04. Le principal support reste inchangé à 82,14E.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.42%