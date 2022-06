Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : se hisse vers 115E, retracement des 120E imminent ? information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Thalès rebondit sur 110,1E et se hisse vers 115E : le retracement des 119,5/120E, résistance des 8 et 25/03 et 27/05 semble imminent mais un re-test du zénith des 129E du 09/04 semble assez 'ambitieux'.

Et vigilance maximale en cas d'enfoncement des 110/109,65E.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.30%