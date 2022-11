Thales: salue les décisions de l'agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), salue le succès de la session CM22 du Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris.



En effet, 'l'annonce d'un budget de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17 % par rapport à celui de 2019, souligne la vision très positive et renouvelée de ses Etats Membres vis-à-vis de l'avenir du secteur spatial européen, et ce malgré le contexte de crise actuel', indique la société.



Pour Thales Alenia Space, cette décision va permettre de réaffirmer le rôle central de l'Europe spatiale dans le monde tout en renforçant sa filière industrielle mais aussi en stimulant l'innovation technologique et la recherche scientifique.



La société se réjouit par ailleurs du choix de l'Europe de garder l'objectif ambitieux d'aller sur Mars en poursuivant la mission Exomars et en participant à la campagne Mars Sample Return (MSR).



'Chez Thales Alenia Space, nous sommes prêts à mobiliser toute notre expertise et l'ensemble de nos capacités et solutions pour soutenir l'ESA dans toutes ces nouvelles entreprises passionnantes', souligne Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.