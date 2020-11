Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : s'envole vers 61,6E Cercle Finance • 04/11/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Thalès s'envole vers 61,6E et retrace le plancher des 22 mai et 31 juillet (61,3E). En cas de franchissement, le prochain objectif sera la résistance oblique issue du zénith des 79E du 8 juin et qui gravite vers 65E désormais

Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.16%