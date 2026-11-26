Thales s'associe à Rhea pour recycler les cartes plastiques usagées en Italie

Le groupe a déjà recyclé 7 tonnes de cartes plastiques grâce à ce partenariat en faveur de l'économie circulaire.

Thales et Rhea ont mis en place en Italie une solution intégrée de collecte et de recyclage des cartes plastiques usagées pour les transformer en mobilier et équipements urbains.

Les cartes collectées sur le site de Thales à Marcallo sont transformées dans l'usine de Rhea à Busto Arsizio, notamment en revêtements de façade, jardinières et poubelles. Le partenariat a déjà permis de recycler 7 tonnes de plastique.

Cette initiative offre aux banques, institutions financières et commerçants italiens une solution locale de recyclage, assortie d'une attestation garantissant la traçabilité du traitement de leurs cartes.

Thales a progressé de 2,7% à Paris aujourd'hui, autour des 233,8 EUR.