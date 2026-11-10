Thales s'allie à Kongsberg Maritime pour le futur drone anti-sous-marin de la Royal Navy

Le groupe français a signé un protocole d'accord avec le norvégien Kongsberg Maritime afin de développer une solution de lutte anti-sous-marine destinée au futur drone de surface Type 92 de la marine britannique.

Thales prévoit d'associer ses technologies de détection sous-marine, de planification tactique et de communications sécurisées, renforcées par l'intelligence artificielle, au drone de surface autonome Arctic Hunter de Kongsberg Maritime.

Cette coopération vise à proposer une solution intégrée et rapidement déployable, capable de détecter et de suivre les menaces sous-marines. Elle s'inscrit dans la transition de la Royal Navy vers une flotte hybride combinant moyens habités et autonomes.

Le partenariat entend également renforcer la coopération industrielle et militaire entre le Royaume-Uni et la Norvège, notamment en matière de sécurité maritime et de dissuasion dans l'Atlantique Nord et le Grand Nord.

Peu avant 17h, le titre Thales progressait de 1,9% à Paris, autour des 233 euros, tandis que Kongsberg avance de 1,5% à Oslo, à 355 NOK.