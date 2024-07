Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: RNPG ajusté accru de 6% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Thales dévoile au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6% à 866 millions d'euros et un EBIT en croissance de 10,4% à près de 1,1 milliard (+4,7% en organique), soit une marge améliorée de 0,2 point à 11,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique a augmenté de 8,9% (+6% en organique) à 9,49 milliards, et ses prises de commandes de 26% (+23% en organique) à 10,8 milliards, portant son carnet à près de 47 milliards, un nouveau plus haut historique.



'Nous continuons à investir pour augmenter nos capacités de production et soutenir ainsi une croissance durable de notre activité. Par ailleurs, nous accélérons nos investissements en innovation', met en avant son PDG Patrice Caine.



Thales confirme ses objectifs pour 2024 avec un resserrement des fourchettes, visant un ratio 'book-to-bill' supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5 et +6%, ainsi qu'une marge d'EBIT de 11,7 à 11,8%.





Valeurs associées THALES 146,80 EUR Euronext Paris -4,95%