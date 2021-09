Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : ricoche sous les 86,9E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Thalès ricoche sous les 86,9E et se rapproche rapidement du plancher majeur des 84/83,9E testé les 7, 21 et 28 juin, puis le 20 août: en cas d'enfoncement, Thalès pourrait se repli en direction du support des 21E du 19 mai et du 20 au 24 mars.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -2.28%