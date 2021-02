Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : ricoche sous les 79E, surveiller 73,2E. Cercle Finance • 16/02/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Thalès ricoche sous les 79E et les cours forment l'ébauche d'un 'rounding-top' dont on ne peut pas déduire grand chose pour l'instant. Le titre s'inscrit dans un biseau dont la borne basse se confond avec un support horizontal qui passe par les 2 creux de 2021 inscrits à 73,2E les 21/12 puis du 25 au 29 janvier: c'est le support à préserver au risque de rechuter vers 64E.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.16%