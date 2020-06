Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : ricoche sous 81,6E retombe sous 75E Cercle Finance • 10/06/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Thalès ricoche sous 81,6E retombe rapidement sous 75E: la correction pourrait se poursuivre en direction de 71,5E, seuil de rupture à la hausse du 1er juin. Le support oblique court terme gravite vers 67/67,5E, soit un potentiel de repli de -10% par rapport aux cours actuels.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.12%