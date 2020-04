Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : ricoche sous 77,9E, retombe sous 71E Cercle Finance • 08/04/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Thalès ricoche sous 77,9E et rechute sous les 71E, ce qui valide une sortie par le bas du corridor 76,3/72,3E, validant un objectif de 68,3E, et possiblement un ret-test des 64,5E (50% de retracement du mouvement de reprise court terme).

Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.34%