Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : ricoche contre la résistance oblique vers 67,5E Cercle Finance • 07/10/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Thalès ricoche contre la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 67,5E: le titre pourrait rechuter au contact du support crucial des 61,5E déjà testé le 23 mai, le 31 mai puis les 24/25 septembre

Valeurs associées THALES Euronext Paris -2.28%