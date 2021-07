Thales révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires sur l'année

(AOF) - Thales a révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2021dans le sillage de résultats semestriels solides. Le groupe spécialisé dans l'aérospatiale et la défense table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre en 17,1 et 17,9 milliards auparavant. Sur les six premiers mois de l'année, le fleuron français a réalisé un résultat net consolidé, part du groupe de 433 millions, en hausse de 565%. Le résultat net ajusté, part du groupe a atteint 591 millions, en hausse de 155%

L'Ebit est ressorti à 768 millions, en hausse de 121% et de 119% en organique.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 8,4 milliards, en hausse de 8,7% (+9,8% en variation organique).

Les prises de commandes ont atteint 8,2 milliards d'euros, en hausse de 35% (+37% en variation organique)

"Les résultats semestriels 2021 de Thales enregistrent un très fort rebond, démontrant à nouveau la résilience de notre business model et la pertinence des choix stratégiques - technologiques et industriels - mis en œuvre. La dynamique commerciale est particulièrement solide dans le spatial, la défense et la cyber-sécurité", a commenté le PDG, Patrice Caine.

"Sur une base pro forma, la rentabilité opérationnelle du groupe revient dès à présent à un niveau proche de 2019, la forte progression des résultats du transport et des activités d'identité et de sécurité numériques (DIS, ex-Gemalto) compensant quasi-totalement la baisse importante des résultats du secteur aérospatial, affecté par un marché de l'aéronautique civil qui continue de subir les conséquences de la crise sanitaire. Le free cash-flow opérationnel est nettement en avance sur l'objectif", a précisé le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L'un des 1ers mondiaux de l'électronique pour l'aérospatiale, le transport et la sécurité, né en 1893 ;

- Revenus de 17 Mds€ tirés de la défense & sécurité, renforcée par l'acquisition de Gemalto, pour 48 %, l'aérospatial pour 33 %, et le transport pour 9 % ;

- Présence majoritaire en Europe (55,5 % dont la France pour 25 %), devant l'Asie (14 %), l'Amérique du Nord (12 %), le Moyen-Orient (7 %) et l'Australie-Nouvelle-Zélande (6 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur 4 piliers : haut niveau de R&D, positions de n° 1 ou 2 dans chacun des métiers, expertise digitale « par nature », présence globale dans plus de la moitié des états de la planète ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (24,63 %) et l'Etat français (25,68 %), devant les salariés (3 %), Patrice Caine, directeur général, présidant le conseil d'administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec une dette ramenée à 2,55 Mds€, notée A, face à 5,1 Mds$ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie focalisée sur la génération de trésorerie avec le plan CASH ! et sur une marge opérationnelle de 11,5 à 12 % au-delà de 2021 :

- défense & sécurité : positionnement sur les systèmes intelligents -capteurs, réseaux sécurisés et solutions de commandes et contrôle,

- aérospatial : leadership technologique sur les principaux marchés spatiaux -Copernicus, missions lunaires et martiennes, Space inspire...- et préparation au rebond de l'aviation,

- synergies avec Gemalto ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d'affaires :

- écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de 21 000 brevets, une R&D de 1,1 Md€, 6 hubs, 3 digital factories et 50 partenariats de recherche,

- 4 axes : technologies du matériel, technologies du logiciel, sciences de l'information et de la cognition et conception fonctionnelle et architecturale des systèmes,

- appui aux 1000 startup référencées dont 120 « Proof of Concept» par le biais notamment de l'incubateur Starburst ;

- Stratégie environnementale :

- engagement bas-carbone : réduction de 20% en 2023 et 40% en 2030 des émissions directes opérationnelles et de 7 % en 2023 et 15 % en 2030 des émissions indirectes,

- offres aux clients de services innovants réduisant leurs propres émissions,

- solutions "clean tech" : satellites dédiés à la compréhension du climat, infrastructures ferroviaires plus efficaces, qualité de l'air dans les transports ;

- Dans la nouvelle division Global business unit, retombées des activités d'usine digitale, de verometrique, d'e-sécurité... ;

- Carnet de commandes record en hausse de 2 % à 34,4 Mds€, porté par la Défense & Sécurité .

Défis

- Poursuite du redressement de la branche transport, la moins rentable du groupe ;

- Spéculations sur une reprise du français Photonis, spécialiste de l'intensification de la lumière ;

- Impact de la pandémie : recul de 7,7 % des ventes et de 33 % du résultat net ;

- Réaction à la pandémie : plan global d'adaptation de 850 M€ d'économies, d'où une génération de trésorerie supérieure à 1 Md€ ;

- Objectifs 2021 : carnet de commandes supérieur au chiffre d'affaires annuel, entre 17,1 et 19 Mds€ et marge opérationnelle de 9,5 à 10 % ;

- Dividende de 1,76 €.

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.