Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: revient sur 2022 année 'décisive' pour le spatial information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), revient sur une année 2022 qui a été 'décisive pour l'avenir du spatial, marquée à la fois par une croissance du secteur dans le domaine commercial, mais aussi par la dynamique impulsée par les États et les grandes agences'.



Dans ce contexte, le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne 2022 s'est conclu par l'attribution d'un budget de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport à la ministérielle de 2019, indique Thales Alenia Space.



La société indique être leader sur le marché géostationnaire avec 6 contrats de satellites de télécommunications en 2022,être au coeur des missions habitées d'exploration lunaire avec Orion et la Lunar Gateway ou encore deux missions pionnières à très basse orbite terrestre.



Enfin, la société annonce 12 lancements clés en 2022, avec notamment Artemis I, 2 vaisseaux ravitailleurs ou encore 3 satellites dédiés à l'observation de la planète.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.51%