Thales : réussite d'un système de lutte anti-mines

(CercleFinance.com) - Thales annonce la réussite, dans une configuration opérationnelle, d'un système complet de lutte anti-mines sous-marine menée à Brest fin juin 2020, dans le cadre du programme franco-britannique MMCM (Maritime Mine Counter Measures). Sur une période d'une semaine, quatre scénarios opérationnels ont été menés en impliquant un drone de surface et son sonar de détection dans le volume, un sonar tracté, deux drones sous-marin (UUV avec sonar SAMDIS) et un robot de neutralisation des mines. Cette mission intégrale a été conduite au travers de séquences combinant des drones autonomes et des automatismes de haut niveau pilotés à distance depuis le poste de commandement opérationnel grâce au système de communications sécurisées.

