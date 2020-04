Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : retombe sous les 70E Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Thalès retombe sous les 70E mais se replace en fait au iers inférieur d'un corridor (ou biseau horizontal) dont les bornes se situent entre 77 et 68E: la tendance moyen terme demeurant baissière, mieux vaut éviter de devancer un nouveau rebond dans la zone des 68,2E

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.71%