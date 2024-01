Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: retenu pour le futur taxi volant du brésilien Eve information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi que la société brésilienne Eve Air Mobility avait choisi sa centrale anémobarométrique en vue d'équiper son futur aéronef à décollage et atterrissage vertical (VTOL) électrique.



Doté de micro-capteurs MEMS et d'un calculateur, cette solution qui fournit des informations critiques sur la vitesse ou l'altitude constitue d'après Thales la meilleur option 'SWaP' (encombrement, poids, consommation) du marché.



L'électronicien français précise avoir livré à ce jour plus de 50.000 systèmes anémométriques-barométriques pour équiper les aéronefs conventionnels.



Tout-électrique, l'aéronef VTOL de la société Eve - qui doit être équipé de huit rotors, d'une hélice de poussée et d'une voilure fixe - fait d'ores et déjà l'objet de lettres d'intention de commande portant sur plus de 2800 unités.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.52%