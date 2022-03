Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : retente le franchissement des 120E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - Thalès retente le franchissement des 120E (zénith du 8 mars).

Le titre aligne les séances de hausse (6 d'affilée, 7 sur 8 depuis le test des 109E le 15 mars). La règle du report d'amplitude induit un potentiel de +8 à +10E au-delà des 117E, donc un objectif de 125 à 127E au minimum.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.03%