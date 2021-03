Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : replonge vers 79E, surveiller 73E Cercle Finance • 05/03/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Thalès replonge vers 79E et surtout, valide l'ébauche d'un double-top sous 83,4E (24 novembre 2020, 4 mars 2021) très précisément. Mais pas d'alarmisme prématuré puisque le titre dispose encore d'une marge de sécurité de plus de 6E avant que le support des 73E du 25 et 29 janvier soit menacé. En cas de rupture, risque de chute de -10E jusque vers 63E (report d'amplitude).

Valeurs associées THALES Euronext Paris -4.22%