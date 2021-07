Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : renoue avec les 90E, peut viser 96E ? information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Thalès renoue avec les 90E et soulève légèrement la résistance des 89,9E du 9 juillet : en cas de succès, les dernières oscillations entre 84 et 90E, pours schématiser, valideraient un objectif de 96E (ex-plancher du 25 janvier 2019, niveau plus approché depuis le 2 mars 2020.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.13%