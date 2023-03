Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : renoue avec les 131E, à 2% de son record absolu information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Thalès remonte jusque vers 131E : le titre rebondit sur un nouveau palier de soutien apparu vers 126,5E, avant même d'avoir testé l'ex-résistance des 123,6E du 6/12/2022 et 26/01/2023.

Thalès revient à proximité immédiate de son zénith des 133,7E des 24 et 27 février puis du 1er mars.

Le record absolu intraday des 135E semble également accessible.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.10%