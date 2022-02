Thales renforce son organisation et sa gouvernance RSE

(AOF) - Afin de poursuivre l’accélération de ses engagements RSE, Thales apporte plusieurs évolutions à son organisation et sa gouvernance. Patrice Caine, le PDG, confie à Isabelle Simon, Secrétaire Générale du groupe, la responsabilité globale des enjeux liés à la RSE au sein du Comité exécutif.

Une nouvelle direction RSE rassemble les expertises et compétences liées aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux du groupe. Cette direction est pilotée par Anne Bolot-Gittler, nommée Chief Sustainability Officer, rapportant à Isabelle Simon.

Par ailleurs, la gouvernance du groupe évolue pour renforcer la prise en compte des enjeux RSE au plus haut niveau de l'organisation : création d'une instance dédiée à la RSE au niveau du Comité exécutif et renforcement du Comité stratégique et RSE du Conseil d'administration.

