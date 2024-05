Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: renforce la cyber-sécurité de Infrabel information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Thales annonce accompagner Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, afin de renforcer la cybersécurité de ses systèmes et infrastructures critiques face à l'augmentation des menaces numériques.



Thales a ainsi remporté un contrat de 20 millions d'euros sur cinq ans pour ce projet, qui inclut la détection en temps réel d'activités suspectes et la mise en oeuvre de mesures de sécurité.



Ce partenariat s'inscrit dans la directive européenne NIS 21 visant à harmoniser et renforcer la cybersécurité au sein de l'UE.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.08%