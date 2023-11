Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: remporte un challenge de hacking d'IA de la DGA information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 17:29









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que son équipe de Friendly Hackers a remporté le challenge de la CAID (Conference on Artificial Intelligence for Defense) organisé par la Direction générale de l'armement (DGA) dans le cadre de la 5ème édition de la European Cyber Week qui se tenait à Rennes du 21 au 23 novembre 2023.



Le challenge, premier de ce genre organisé par la DGA, visait à évaluer les capacités des équipes attaquantes à exploiter certaines vulnérabilités intrinsèques des modèles d'IA.



' Si l'IA apporte des bénéfices considérables aux opérationnels, elle doit être hautement sécurisée et cyber-sécurisée pour éviter tout détournement. Thales met en oeuvre un panel de solutions à base d'IA, adaptées à tous les usages militaires et civils', indique David Sadek, vice-président recherche, technologie & innovation chez Thales, en charge de l'Intelligence Artificielle.







