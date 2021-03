Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : réinvente le paiement sans contact, avec Axis Bank Cercle Finance • 12/03/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Thales assure être parvenu à condenser la technologie d'une carte de paiement sans contact dans un minuscule bout de technologie de paiement sécurisé - Thales Gemalto FlexiTag - qui peut ensuite être intégré de manière invisible à un large éventail d'accessoires portables de forme et taille variées. Dans le cadre d'une collaboration avec Axis Bank, une banque indienne dont le siège social est à Mumbai, les fonctionnalités de paiement sans contact vont être intégrées aux accessoires Wear 'N' Pay d'Axis Bank. Les clients de cette dernière pourront alors régler leurs achats en toute simplicité à l'aide de bracelets de paiement, porte-clés, montre etc. - sans avoir à sortir leur portefeuille. L'accessoire portable est directement lié au compte bancaire du client et fonctionne à la manière d'une carte de débit. Cela permet d'effectuer des achats chez n'importe quel commerçant qui accepte les paiements sans contact. Dans le cadre de cette collaboration entre Thales et Axis Bank, un 3e acteur, Tappy Technology, visera à rendre accessible au plus grand nombre les accessoires portables destinés au paiement sans contact.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.31%