Thalès : refranchit les 80E, challenge du seuil des 81,8E ? Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Thalès refranchit les 80E et se rapproche rapidement de la résistance des 81,5/81,8E les 25/11 et 4/12/2020: le titre reste pour l'heure ancré au sein du corridor 73/81E depuis le 10 novembre, statistiquement, les chances de sortie par le haut (en direction du 'gap' des 88,12E du 6 mars 2020) reste supérieures au risque de rechute vers 65E.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.01%