Thalès : refranchit 123E, vers un re-test des 129E ? information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - Thalès refranchit 123E et devrait tester incessamment la petite résistance court terme des 123,3E: en cas de succès, le titre s'acheminerait vers un re-test des 129E, résistance majeure des 26 octobre, 2 novembre et 19 avril... et il n'y aurait plus ensuite que le record absolu intraday des 131E pour stopper





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.42%