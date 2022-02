Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: reconnu par l'ANSSI pour ses compétences cyber information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'ANSSI (Agence Nationalede la Sécurité des Systèmes d'Information) lui a délivré la qualification PRIS (Prestataire de réponse aux incidents de sécurité), un référentiel attestant 'd'un savoir-faire et de compétences en matière de réponse aux incidents cyber'.



Thales devient ainsi l'un des rares acteurs reconnus sur le marché français à pouvoir assister les entreprises, les administrations, les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et les Opérateurs de Services Essentiels (OSE) dans la gestion opérationnelle des cyberattaques.



'Thales confirme sa position de leader pour la sécurisation de bout en bout des environnements critiques.La recrudescence des cyberattaques observées ces dernières années et leur complexité en matière de résolution nécessitent de faire appel à un tiers de confiance en matière de réponse sur incidents', a réagiJean-Marie Letort, vice président consulting et opérations de cybersécurité chez Thales.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.02%