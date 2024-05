Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: récompensé pour sa solution FlytEDGE information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - A l'occasion du gala organisé à Hambourg le 28 mai dans le cadre de Aircraft Interiors Expo, Thales annonce avoir été récompensé par la Crystal Cabin Award Association pour FlytEDGE, premier système multimédia de bord hébergé dans le cloud.



'FlytEDGE apporte des innovations et des technologies entièrement nouvelles qui permettent aux compagnies aériennes d'offrir à leurs passagers des interactions entièrement personnalisées et inédites', explique le groupe de hautes technologies.



Thales souligne avoir ainsi reçu le Crystal Cabin Award, 'prix de référence au niveau mondial pour les innovations les plus marquantes en matière de cabines d'avions et de systèmes embarqués', pour la troisième année consécutive.





