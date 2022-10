Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: reçoit un contrat de 100M$ de l'US Army information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 16:06









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir obtenu un nouveau contrat, estimé à 100 M$, auprès de l'US Army pour lui fournir 4000 systèmes radio portables IMBITR destinés au programme Leader Radio.



Cette commande, la cinquième reçue par la société, portera à près de 14000 le nombre total d'unités IMBITR qui seront déployées par les forces armées américaines.



'Ce système radio constitue un élément déterminant du réseau tactique moderne et résilient de l'US Army, permettant aux combattants de bénéficier d'une plus grande flexibilité lors d'opérations multi-domaines, avec l'apport de capacités nouvelles en termes de communications', précise Thales.





