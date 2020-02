Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : rebondit vers 94,5E, les 95,6E en vue ? Cercle Finance • 26/02/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Thalès rebondit vers 94,5E après avoir testé un plancher à 91,1E. Le titre a peu recédé de ses gains annuels après plusieurs tests de la zone des 100E (99,9E) et il effectuera un retracement de 50% de sa consolidation vers 95,6E. En cas de rechute ultérieure, Thalès retrouvera un support moyen terme vers 85E.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.64%