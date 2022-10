Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : re-test imminent des 128E puis des 129E ? information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - Thalès progresse de plus de 3% au-delà des 125E: le titre qui affiche de nouveau +66% de gain en 2022 se prépare à un re-test imminent des 128E (zénith de début août) puis des 129E, le record absolu du 19 avril..





Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.29%