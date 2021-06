THALES rachète l'activité d'aides à la navigation de Moog

(AOF) - Thales a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité d'aides à la navigation sol de la société Moog, basée à Salt Lake City, dans l'Utah. Les conditions financières n'ont pas été dévoilées. Une fois l'acquisition finalisée, Thales pourra proposer non seulement des aides à la navigation fixes, mais une technologie portable pour soutenir les opérations aériennes d'urgence et accompagner l'évolution des besoins de mobilité militaire.

La phase d'intégration qui suivra permettra à Thales de renforcer ses capacités d'ingénierie, d'industrialisation et de technologie aux États-Unis.

La transaction est soumise au contrôle des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de clôture. L'acquisition devrait être finalisée dans le courant de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L'un des 1ers mondiaux de l'électronique pour l'aérospatiale, le transport et la sécurité, né en 1893 ;

- Revenus de 17 Mds€ tirés de la défense & sécurité, renforcée par l'acquisition de Gemalto, pour 48 %, l'aérospatial pour 33 %, et le transport pour 9 % ;

- Présence majoritaire en Europe (55,5 % dont la France pour 25 %), devant l'Asie (14 %), l'Amérique du Nord (12 %), le Moyen-Orient (7 %) et l'Australie-Nouvelle-Zélande (6 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur 4 piliers : haut niveau de R&D, positions de n° 1 ou 2 dans chacun des métiers, expertise digitale « par nature », présence globale dans plus de la moitié des états de la planète ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (24,63 %) et l'Etat français (25,68 %), devant les salariés (3 %), Patrice Caine, directeur général, présidant le conseil d'administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec une dette ramenée à 2,55 Mds€, notée A, face à 5,1 Mds$ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie focalisée sur la génération de trésorerie avec le plan CASH ! et sur une marge opérationnelle de 11,5 à 12 % au-delà de 2021 :

- défense & sécurité : positionnement sur les systèmes intelligents -capteurs, réseaux sécurisés et solutions de commandes et contrôle,

- aérospatial : leadership technologique sur les principaux marchés spatiaux -Copernicus, missions lunaires et martiennes, Space inspire...- et préparation au rebond de l'aviation,

- synergies avec Gemalto ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d'affaires :

- écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de 21 000 brevets, une R&D de 1,1 Md€, 6 hubs, 3 digital factories et 50 partenariats de recherche,

- 4 axes : technologies du matériel, technologies du logiciel, sciences de l'information et de la cognition et conception fonctionnelle et architecturale des systèmes,

- appui aux 1000 startup référencées dont 120 « Proof of Concept» par le biais notamment de l'incubateur Starburst ;

- Stratégie environnementale :

- engagement bas-carbone : réduction de 20% en 2023 et 40% en 2030 des émissions directes opérationnelles et de 7 % en 2023 et 15 % en 2030 des émissions indirectes,

- offres aux clients de services innovants réduisant leurs propres émissions,

- solutions "clean tech" : satellites dédiés à la compréhension du climat, infrastructures ferroviaires plus efficaces, qualité de l'air dans les transports ;

- Dans la nouvelle division Global business unit, retombées des activités d'usine digitale, de verometrique, d'e-sécurité... ;

- Carnet de commandes record en hausse de 2 % à 34,4 Mds€, porté par la Défense & Sécurité .

Défis

- Poursuite du redressement de la branche transport, la moins rentable du groupe ;

- Spéculations sur une reprise du français Photonis, spécialiste de l'intensification de la lumière ;

- Impact de la pandémie : recul de 7,7 % des ventes et de 33 % du résultat net ;

- Réaction à la pandémie : plan global d'adaptation de 850 M€ d'économies, d'où une génération de trésorerie supérieure à 1 Md€ ;

- Objectifs 2021 : carnet de commandes supérieur au chiffre d'affaires annuel, entre 17,1 et 19 Mds€ et marge opérationnelle de 9,5 à 10 % ;

- Dividende de 1,76 €.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).