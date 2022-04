Thales: rachat de parts dans une coentreprise américaine information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 10:01

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi que sa filiale américaine TDSI avait conclu un accord définitif en vue du rachat des parts détenues par le groupe Leonardo DRS dans leur coentreprise AAC, dont TDSI deviendra désormais l'unique actionnaire.



Dans un communiqué, le groupe français d'aéronautique et de défense explique que le portefeuille d'Advanced Acoustic Concepts, spécialisé dans les sonars, va lui permettre de renforcer ses activités dans les systèmes sous-marins et la technologie navale, tout particulièrement aux Etats-Unis.



AAC, qui fournit des systèmes de modernisation et de formation pour la marine américaine, compte plus de 200 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de dollars.



Le montant de la transaction, dont la finalisation est attendue dans le courant du second semestre, n'a pas été communiqué.



L'action Thales reculait d'environ 0,5% mardi en début de matinée à la Bourse de Paris, donnant une capitalisation boursière de plus de 26,2 milliards d'euros.