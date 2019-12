Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : rachat de 3.750 actions entre le 25 et le 29/11 Cercle Finance • 03/12/2019 à 12:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour avoir procédé au rachat de 3.750 de ses propres actions entre le 25 et le 29 novembre. Ce rachat a été effectué pour un prix unitaire compris entre 88,99 et 90,09 euros.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.51%