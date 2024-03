Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès: pulvérise les 145,7E, la route des 157E est ouverte information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Thalès matérialise le double franchissement des 141E (le sommet du canal de consolidation légèrement déclinant amorcé sous 145E) puis l'ex-zénith historique du 13/10/2023.

La dernière oscillation entre 132,5 et 144,5E (de mi-octobre à mi-février) induit un potentiel de hausse jusque vers 157/158E (soit un triplement de valeur depuis le 25/03/2020).











Valeurs associées THALES Euronext Paris +7.91%