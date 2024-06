Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : pullback sous 153E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Thalès amorce un pullback sous 153E, validant de nouveau la cassure du plancher des 154,6E du 9 et 19 avril.

Un support a été récemment trouvé vers 150E mais le titre reste exposé à une rechute sur le support des 140,7E du 11 mars dernier, voir à un pullback jusque sur les 138,6E, un 'gap' resté béant depuis le 4 mars.





Valeurs associées THALES 154,05 EUR Euronext Paris -2,56%