Thales: protocole d'accord avec Hellas Sat

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Hellas Sat prévoyant de collaborer dans le cadre du développement d'une charge utile de communication optique dédiée à une mission qu'emportera le futur satellite de télécommunications Hellas Sat 5, qui opèrera en orbite géostationnaire.



Le partenariat entre Hellas Sat et Thales Alenia Space a pour but de fournir des services 'ultra performants' de transfert de données à très haut débit depuis l'orbite géostationnaire.



Cette charge utile innovante se connectera au segment sol optique de l'Observatoire national d'Athènes, en Grèce, à des stations sol optiques en France et à celles de l'Agence spatiale européenne (ESA), ainsi qu'au satellite de télécommunications HydRON de Thales Alenia Space en orbite basse (LEO).





