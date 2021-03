Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : protège les données cloud des clients de Microsoft Cercle Finance • 26/03/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui une nouvelle capacité en matière de protection des données permettant aux clients de Microsoft de bénéficier de la puissance de la gamme complète des applications Microsoft 365 tout en protégeant les données sensibles dans le cloud. L'intégration des modules matériels de sécurité (HSM-ou Hardware Security Modules) de Thales à la fonctionnalité Double Key Encryption (DKE) de Microsoft permet aux entreprises de protéger les données de leurs clients dans les applications Microsoft 365 tout en gardant le contrôle de leurs clés de chiffrement Cette collaboration avec Microsoft assure la protection des données sensibles dans le cloud et répond aux principales réglementations et exigences en matière de confidentialité des données pour les entreprises et les organisations utilisant les applications Microsoft 365.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.58%