Thales : propose le haut débit en vol avec Nokia et SkyFive

(CercleFinance.com) - Thales, Nokia et SkyFive vont lancer leur nouvelle solution 4G/LTE air-sol (A2G) sur le marché mondial. Offrant une expérience de connectivité semblable à la fibre, cette solution A2G améliore considérablement l'accès au web, au streaming et aux jeux en ligne pendant le vol. Non contente d'améliorer l'expérience des passagers, cette solution satisfait également les compagnies aériennes par son installation rapide, permettant ainsi de minimiser le temps d'immobilisation des avions.

