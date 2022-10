Thales: propose le billet de transport numérique à Jakarta information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - Aux côtés de ses partenaires du consortium Jatelindo, Thales annonce avoir mis au point et livré une solution de billet numérique de type Account-based ticketing (ABT) et de mobilité Mobility-as-a-Service (MaaS).destinée à l'aire métropolitaine de Jakarta (Indonésie).

Le projet s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement central indonésien de numériser le système de transport public dans ses villes et provinces.



Le plan d'aménagement des transports de Jakarta prévoit d'atteindre les 60% d'utilisation des transports en commun pour tous les déplacements, mais aussi d'étendre leur zone de couverture à 80% de toutes les routes de l'aire métropolitaine de Jakarta d'ici 2029.



La solution ABT permet de gérer les profils des voyageurs dans un back-office centralisé, ce qui aidera les autorités à mettre en oeuvre des politiques tarifaires plus attractives et à subventionner les transports publics, indique Thales.



A terme, la solution billettique entièrement centrée sur le back-office devrait permettre de traiter jusqu'à cinq millions de transactions par jour.



'La technologie intégrée encouragera les usagers à prendre les transports en commun et renforcera le confort des déplacements dans la troisième mégapole du monde, qui compte plus de 31millions d'habitants', estimeOlivier Rabourdin, Directeur Pays, Thales en Indonésie.