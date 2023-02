Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: projet avec Aura Aero dans l'aviation décarbonée information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi qu'il allait coopérer avec le constructeur aéronautique français Aura Aero en vue de décarboner l'aviation régionale par le biais de solutions avioniques connectées.



Les deux groupes ont signé un protocole d'accord en vue de développer conjointement une solution avionique connectée de nouvelle génération, adaptée à l'aviation régionale électrique et hybride.



Ils expliquent avoir l'intention d'imaginer de nouveaux aéronefs électriques ou hybrides, alors que la plupart des avions régionaux sont aujourd'hui des appareils d'ancienne génération consommateurs d'énergie fossile.



Aux termes de l'accord, Thales prévoit de concevoir une suite avionique globale spécifiquement adaptée au projet ERA, le tout premier avion européen de transport régional 19 places à propulsion hybride-électrique porté par Aura Aero.



Son offre doit notamment comprendre le système de cockpit FlytX, une solution de connectivité sécurisée sol-bord ainsi qu'une plateforme digitale.





