Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : présente une nouvelle solution IoT industrielle Cercle Finance • 08/06/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Thales annonce que sa solution Cinterion IoT Suite Connectivity Activation, basée sur la technologie eSIM standard, va permettre de faciliter l'installation et l'exploitation des plateformes de provisionnement des abonnements à distance par les fournisseurs de services IoT. 'La solution utilise une seule eSIM IoT fonctionnant avec n'importe quel opérateur mobile choisi par le fabricant des appareils ou le fournisseur de services IoT', précise Thales. Ainsi, les fabricants d'appareils n'auront plus besoin de produire de multiples déclinaisons de leurs produits pour les déployer chez différents opérateurs de réseau mobile (ORM): un seul produit conviendra désormais pour tous les opérateurs puisque la carte eSIM IoT intégrée à l'appareil peut se connecter à n'importe quel ORM dans le monde. 'La solution Thales Connectivity offre au secteur de l'IoT industriel tous les avantages de la numérisation et de la technologie eSIM', résume Frederic Deman, vice-président senior, Solution d'analyses des données et IoT chez Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.54%