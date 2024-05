Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: présente un nouveau système de divertissement à bord information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Thales présente FlytEDGE, un système de divertissement à bord des avions, hébergé sur le cloud.



Le service permet de disposer d'énorme volume de contenu qui plonge les passagers dans une large palette de choix de divertissements. Ce système recommande intelligemment des contenus dans tous les domaines, grâce à une expérience de divertissement personnalisée et immersive.



' Les passagers peuvent désormais diffuser instantanément leurs divertissements préférés en utilisant leurs abonnements vidéo personnels et poursuivre la lecture de leurs émissions favorites, qu'ils soient sur terre ou à bord, et d'un vol à l'autre ' indique le groupe.



La solution FlytEDGE de Thales intègre les meilleures technologies grand public du marché. Le système dispose d'écrans 4K QLED HDR cinématiques au dos des sièges et deux connexions Bluetooth® pour que les passagers puissent coupler leurs appareils personnels sans fil. Le système diffuse la même interface utilisateur à bord pour tous les appareils : téléphones, tablettes et écrans de siège.





