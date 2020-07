Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : présente sa gamme de radios logicielles SYNAPS Cercle Finance • 23/07/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Thales a présenté aux forces armées espagnoles, à la Délégation générale de l'armement et des matériels (DGAM) et au ministère de la Défense, sa gamme de radios logicielles SYNAPS. Cette gamme de radios permettra d'assurer des communications radio à haute performance à bord des nouveaux véhicules blindés VCR 8x8 Dragón qui équipent les forces armées espagnoles. ' Cette famille de radios logicielles marque une avancée considérable en termes de transformation numérique, et constitue également une opportunité majeure de développement technologique pour l'industrie ' indique le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.40%