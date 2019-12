Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : présente PureFlyt, un système de gestion de vol Cercle Finance • 02/12/2019 à 13:43









(CercleFinance.com) - Thales dévoile PureFlyt, un système de gestion de vol. Ce système entièrement connecté est conçu pour offrir aux avionneurs et aux compagnies aériennes une combinaison optimale de sécurité, d'efficacité opérationnelle et d'efficience énergétique. ' Avec PureFlyt, les équipages prendront de meilleures décisions grâce à un nombre plus important de sources d'information. Les performances et la réactivité de l'avion durant les phases complexes du vol s'en trouveront améliorées ' indique le groupe. Ce système permettra aussi de calculer en temps réel de nouvelles trajectoires, ou de réagir rapidement aux changements de programme. PureFlyt sera disponible pour une entrée en service en 2024 (en linefit comme en rétrofit).

